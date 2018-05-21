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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 23:23 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 298,20 puan (yüzde 1,21) artışla 25.013,29 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,04 puan (yüzde 0,74) yükselişle 2.733,01 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,70 puan (yüzde 0,54) değer kazanarak 7.394,04 puana yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün CNBC'ye verdiği mülakatta, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözülmesi için yürütülen müzakerelerin sonuç vermeye başladığını kaydederek, "Anlamlı bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Şimdi işler iki tarafın müzakerelerde alınan kararları uygulamasına bağlı." açıklamasında bulunmuştu.

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abd ekonomi New York Borsası

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