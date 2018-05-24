FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 00:21 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 52,40 puan (yüzde 0,21) artışla 24.886,81 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,85 puan (yüzde 0,32) yükselişle 2.733,29 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 47,50 puan (yüzde 0,64) değer kazanarak 7.425,96 puana yükseldi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.

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