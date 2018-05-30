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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışın ABD'li enerji şirketlerinin hisselerinde yükselişe neden olmasıyla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 306,33 puan (yüzde 1,26) artışla 24.667,78 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 34,15 puan (yüzde 1,27) yükselişle 2.724,01 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,86 puan (yüzde 0,89) değer kazanarak 7.462,45 puana yükseldi.

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in hisseleri bugün yüzde 3,9 prim yaptı.

Chevron'un hisseleri yüzde 3,1 yükselirken, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 3,56 artış kaydetti.

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