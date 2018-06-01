New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de olumlu gelen makro ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 219,37 puan (yüzde 0,9) artışla 24.635,21 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 29,35 puan (yüzde 1,08) yükselişle 2.734,62 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 112,22 puan (yüzde 1,51) değer kazanarak 7.554,33 puana çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 223 binle beklentiyi aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

