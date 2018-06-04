New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 178,48 puan (yüzde 0,72) artışla 24.813,69 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,25 puan (yüzde 0,45) yükselişle 2.746,87 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 52,13 puan (yüzde 0,69) değer kazanarak 7.606,46 puana çıktı.
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