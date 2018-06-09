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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 00:13 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 75,12 puan (yüzde 0,3) artışla 25.316,53 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,66 puan (yüzde 0,31) yükselişle 2.779,03 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,44 puan (yüzde 0,14) değer kazanarak 7.645,51 puana çıktı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,8, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

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