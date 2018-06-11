FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 5,78 puan (yüzde 0,02) artışla 25.322,31 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,97 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.782,00 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,72 puan (yüzde 0,19) değer kazanarak 7.659,93 puana çıktı.

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