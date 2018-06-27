New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 30,31 puan (yüzde 0,12) artışla 24.283,11 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,99 puan (yüzde 0,22) yükselişle 2.723,06 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,62 puan (yüzde 0,39) değer kazanarak 7.561,63 puana çıktı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1,2 yükselirken, Facebook ve Amazon hisseleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,7 artış gösterdi.

Ayrıca, Dow Jones Sanayi Endeksi'nde bugün son işlem günü olan General Electric'in hisseleri yüzde 7,7 prim yaptı.

1907 yılından bu yana Dow Jones Sanayi Endeksi'nde yer alan ve 111 yıl ile endekste kesintisiz en uzun süreli işlem gören şirket unvanına sahip olan General Electric'in geçen hafta endeksten çıkartılacağı bildirilmişti.

