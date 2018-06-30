FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 00:23 | Son Güncelleme

Haziran ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6 düşüş gösterirken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,9 yükseldi

New York borsası haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 57,39 puan (yüzde 0,24) artışla 24.273,44 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,14 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.718,45 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 6,62 puan (yüzde 0,09) değer kazanarak 7.510,30 puana çıktı ancak ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin devam etmesiyle haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,2 düşüş kaydederken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,3 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,4 geriledi.

Bugün ayrıca, New York borsası için haziran ayının bu yılın ikinci çeyreğinin ve bu yılın ilk yarısının son işlem günüydü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, haziran ayında, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,6 düşüş gösterirken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise yüzde 0,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,7, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,9 arttı ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 6,3 artış gösterdi.

Bu yılın ilk yarısında ise, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,8 düşerken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise yüzde 1,7 prim yaptı ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 8,8 artış kaydetti.

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