New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 35,77 puan (yüzde 0,15) artışla 24.307,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,34 puan (yüzde 0,31) yükselişle 2.726,71 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 57,33 puan (yüzde 0,76) değer kazanarak 7.567,69 puandan kapandı.
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