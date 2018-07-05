New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 181,92 puan (yüzde 0,75) artışla 24.356,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,39 puan (yüzde 0,86) yükselişle 2.736,61 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 83,75 puan (yüzde 1,12) değer kazanarak 7.586,43 puandan kapandı.
New York borsası, dün ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" olması nedeniyle kapalıydı.
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