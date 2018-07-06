New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD’de tarım dışı istihdamın haziranda beklentileri aşmasının piyasalarda yarattığı olumlu havayla haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 99,74 puan (yüzde 0,41) artışla 24.456,48 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,21 puan (yüzde 0,85) yükselişle 2.759,82 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 101,96 puan (yüzde 1,34) değer kazanarak 7.688,39 puana yükseldi.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,8 artış gösterirken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,4 yükseliş kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler haziranda 213 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 195 bin seviyesindeydi.
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