FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 23:41 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 224,44 puan (yüzde 0,91) artışla 24.924,89 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 24,27 puan (yüzde 0,87) yükselişle 2.798,29 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 107,31 puan (yüzde 1,39) değer kazanarak 7.823,92 puanla rekor seviyeden kapandı.

Bugün, Amerikan e-ticaret şirketi Amazon'un hisseleri yüzde 2,4 yükselirken, Facebook hisseleri yüzde 2,2 prim yaptı. Her iki şirketin hisseleri günü rekor seviyeden tamamladı.

Ayrıca teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri yüzde 1,7 ve Microsoft hisseleri yüzde 2,2 artış kaydetti.

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