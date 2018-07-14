New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 94,52 puan (yüzde 0,38) artışla 25.019,41 puana ulaşırken endeks 15 Haziran'dan bu yana ilk defa 25.000 puanın üzerinde kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 3,02 puan (yüzde 0,11) yükselişle 2.801,31 puana yükselirken, 1 Şubat'tan bu yana ilk kez 2.800 puanın üzerinde günü tamamladı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,06 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 7.825,98 puanla rekor seviyeye ulaştı.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,8 artış gösterdi.
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