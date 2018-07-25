New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in açıklamalarının ardından günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 172,16 puan (yüzde 0,68) artışla 25.414,10 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,67 puan (yüzde 0,91) yükselişle 2.846,07 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 91,47 puan (yüzde 1,17) değer kazanarak 7.932,24 puanla rekor seviyeye ulaştı.

Trump, açıklamasında, AB ve ABD arasındaki tüm ticaret bariyerlerinin ve sübvansiyonların kaldırılmasından memnuniyet duyacağını belirterek, "Adil bir ticaret anlaşması istiyoruz. Umarım bunun için bir yol bulabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Juncker ise ABD ile AB arasındaki ticaretin dünya ekonomisi için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bizler yakın partnerleriz, müttefikleriz; birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizle çalışmak zorundayız. Dünya ticaretinin yarısını bizler temsil ediyoruz. ABD ile AB arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolar. Bu nedenle, birbirimizi hedef almak yerine birbirimizle konuşmalıyız." açıklamasını yapmıştı.

