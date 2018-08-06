New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 39,60 puan (yüzde 0,16) artışla 25.502,18 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,05 puan (yüzde 0,36) kazançla 2.850,40 puana ve
Nasdaq Teknoloji Endeksi 47,66 puan (yüzde 0,61) yükselişle 7.859,68 puana çıktı.
Analistler, endekslerin İran'a yönelik yaptırım kararları ve ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselmesinde iyi gelen şirket finansallarının etkili olduğunu belirtiyor.
Bu arada, küresel piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,1554, sterlin/dolar paritesi 1,2941 dolar/yen paritesi 111,41 ve dolar/TL paritesi 5,3100 seviyelerinden işlem görüyor.
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