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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 112,22 puan (yüzde 0,45) artışla 25.299,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,03 puan (yüzde 0,64) yükselişle 2.839,96 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,19 puan (yüzde 0,65) değer kazanarak 7.870,89 puana ulaştı.

Dün şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşan Amazon hisseleri bugün yüzde 1,2 artış kaydederken, Facebook hisseleri yüzde 0,6 ve Microsoft hisseleri yüzde 1,2 prim yaptı.

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