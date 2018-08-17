FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 00:10 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin devam edeceğinin duyurulmasıyla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 396,32 puan (yüzde 1,58) artışla 25.558,73 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 22,32 puan (yüzde 0,79) yükselişle 2.840,69 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,41 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 7.806,52 puana ulaştı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, bugün yaptığı açıklamada, ülkesiyle Çin arasında ticaret konulu müzakerelerin bu ay sonuna doğru ABD'de devam edeceğini bildirmişti.

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