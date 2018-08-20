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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 23:46 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 89,37 puan (yüzde 0,35) artışla 25.758,69 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,92 puan (yüzde 0,24) yükselişle 2.857,05 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,68 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 7.821,01 puana ulaştı.

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