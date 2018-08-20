New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 89,37 puan (yüzde 0,35) artışla 25.758,69 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,92 puan (yüzde 0,24) yükselişle 2.857,05 puana çıktı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,68 puan (yüzde 0,06) değer kazanarak 7.821,01 puana ulaştı.
Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti
Bakan Albayrak'tan 'vergi ödemeleri' açıklaması
Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik
Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum