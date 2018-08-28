New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, günü yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 14,38 puanlık (yüzde 0,06) artışla 26.064,02 puandan kapandı.
Standard&Poor's 500 Endeksi 0,78 puanlık (yüzde 0,03) yükselişle 2.897,52 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,14 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 8.030,04 puana çıktı.
İki endeks de günü rekor seviyelerden tamamladı.
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