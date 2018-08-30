FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 00:26 | Son Güncelleme

Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri 4 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı

New York borsasında endeksler, ABD'de güçlü gelen büyüme verisi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 60,55 puan (yüzde 0,23) artışla 26.124,57 puana yükseldi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 16,52 puan (yüzde 0,57) yükselişle 2.914,04 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 79,65 puan (yüzde 0,99) değer kazanarak 8.109,69 puana çıktı.

Her iki endeks, 4 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı ikinci öncü verilere göre, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme gösterdi. Piyasaların veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 4 seviyesindeydi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri günü yüzde 1,5 kazançla tamamlarken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 3,4 prim yaptı. Dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Amazon'un piyasa değeri yaklaşık 972 milyar dolar oldu.

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