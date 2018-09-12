FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 00:21 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 113,99 puan (yüzde 0,44) artışla 25.971,06 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 10,76 puan (yüzde 0,37) yükselişle 2.887,89 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 48,31 puan (yüzde 0,61) değer kazanarak 7.972,47 puana çıktı.

Microsoft hisseleri günü yüzde 1,7 primle tamamlarken, Facebook ve Twitter hisseleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,2 artış gösterdi.

Apple ve Amazon'un hisseleri de yüzde 2,5 yükseldi.

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New York Borsası

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