New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 113,99 puan (yüzde 0,44) artışla 25.971,06 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 10,76 puan (yüzde 0,37) yükselişle 2.887,89 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi 48,31 puan (yüzde 0,61) değer kazanarak 7.972,47 puana çıktı.
Microsoft hisseleri günü yüzde 1,7 primle tamamlarken, Facebook ve Twitter hisseleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,2 artış gösterdi.
Apple ve Amazon'un hisseleri de yüzde 2,5 yükseldi.
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