FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 23:29 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 147,07 puan (yüzde 0,57) artışla 26.145,99 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 15,26 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.904,18 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 59,48 puan (yüzde 0,75) değer kazanarak 8.013,71 puana çıktı.

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