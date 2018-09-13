New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 147,07 puan (yüzde 0,57) artışla 26.145,99 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 15,26 puan (yüzde 0,53) yükselişle 2.904,18 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 59,48 puan (yüzde 0,75) değer kazanarak 8.013,71 puana çıktı.
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