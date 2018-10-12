FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 23:20 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 287,16 puan (yüzde 1,15) artışla 25.339,99 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 38,76 puan (yüzde 1,42) artışla 2.767,13 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 167,83 puan (yüzde 2,29) değer kazanarak 7.496,89 puana çıktı.

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