FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 547,87 puan (yüzde 2,17) artışla 25.798,42 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 59,13 puan (yüzde 2,15) artışla 2.809,92 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 214,75 puan (yüzde 2,89) değer kazanarak, 7.645,49 puana çıktı.

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