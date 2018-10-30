New York borsası yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 431,72 puan (yüzde 1,77) artışla 24.874,64 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 41,38 puan (yüzde 1,57) kazançla 2.682,63 puana yükseldi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 111,36 puan (yüzde 1,58) değer kazanarak 7.161,65 puana çıktı.
Berat Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı
Uçmak için sabırsızlandıran 16 yeni havalimanı!
Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları
Türk Hava Yolları'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi
2019'da sosyal yardımlardan kimler ne kadar pay alacak?
İnternetten otomobil alırken dikkat!
Opel Corsa Eylül ayında tam 24,752 tane sattı!
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları