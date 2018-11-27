FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 00:28 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,46 artışla 24.640,24 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,55 kazançla 2.673,45 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,06 primle 7.081,85 puana yükseldi.

Analistler, endekslerin geçen hafta verdiği kayıpların ardından yükselmesinde petrol fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu belirtiyor.

Borsa kapanış zili çaldığı sıralarda, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 60,70 dolardan ve ABD tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 yükselişle 51,66 dolardan işlem görüyordu.

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