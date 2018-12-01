FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 00:53 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününde "G20 Liderler Zirvesi"nden olumlu haberlerin geleceği beklentisiyle yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,79 artışla 25.538,46 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,82 kazançla 2.760,16 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,79 primle 7.330,54 puana çıktı.

Analistler, hisse senetlerindeki yükselişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Buenos Aires'te dün başlayan G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmeden ticaret anlaşması çıkacağı beklentileriyle "artan risk iştahına" dayandırdı.

PARTNER'Aldatıldım ama yıkılmadım''Aldatıldım ama yıkılmadım'
Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacakYalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret ettiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası

En Çok Okunan Haberler

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

G-20 zirvesine bu kareler damga vurdu! O an...

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

Bomba iddia: Prens Selman terk etti!

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 6 ay, 1 yıl et ithalatına ihtiyacı yok

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.