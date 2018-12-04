FİNANS

New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 00:55 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününde ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret ateşkesinin etkisiyle sert yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,13 artışla 25.826,43 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,09 kazançla 2.790,37 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,51 primle 7.441,51 puana çıktı.

Endekslerin yükselmesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede "90 günlük ateşkes" üzerinde mutabık kalmaları belirleyici oldu.

Washington yönetiminin, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını, 1 Ocak itibariyle yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme kararını askıya almasını sağlayan ateşkes, tarafların 90 gün boyunca birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmemelerini öngörüyor.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kalmışlardı.

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