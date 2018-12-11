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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 00:47 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artışla 24.423,26 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 2.637,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 7.020,52 puana çıktı.

Analistler, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerin geçen haftaya kıyasla azalmasının endekslerin yükselmesinde belirleyici olduğuna işaret ederken, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da görülen kefalet duruşmasından çıkacak kararın piyasaların yarınki seyrini etkileyeceğini belirtiyor.

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