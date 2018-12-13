New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla yükseldi.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,64 artışla 24.527,27 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 kazançla 2.651,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 primle 7.098,31 puana çıktı.
Endekslerin dalgalı başladığı haftanın ortasında yükselmesine, Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması sonrasında ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması etkili oldu.
Öte yandan, ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda beklenti dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırdı.
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