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New York borsası yükselişle kapandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 00:50 | Son Güncelleme

New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, hafta başındaki sert kayıpların ardından salı günü biraz toparlandı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,35 artışla 23.675,64 puana çıkarken, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 2.546,16 puanla yatay seyreti. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,45 yükselişle 6.783,91 puandan kapandı.

Son haftalarda düşüş eğiliminde olan endeksler, haftanın ilk işlem gününde yaşanan sert değer kaybıyla 13-14 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

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