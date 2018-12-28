New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, dalgalı seyrettiği perşembe gününü kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi 260.37 puan artışla (yüzde 1,14) 23,138. 82 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi 21,13 puan (yüzde 0,86) kazançla 2.488,83 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 25,14 puan (yüzde 0,38) yükselişle 6,579,49 puana yükseldi.

Güne yükselişle başladıktan sonra kayıpları yüzde 2’yi aşan endekslerin günü kazançla tamamlamasında kapanışa yakın gelen alımlar etkili oldu.

Yükselişini ikinci güne taşıyan ABD piyasaları, hafta ortasında sert değer kazanırken, Dow Jones bin puandan fazla artarak tarihinin en büyük günlük kazancını kaydetmişti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de sırasıyla yüzde 4,96 ve 5,84 artarak 2009’dan bu yana en iyi günlük performanslarını sergilemişti.

