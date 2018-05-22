FİNANS

New York borsasına ilk kez kadın başkan

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

226 yıllık geçmişe sahip olan New York borsasının başına ilk defa kadın bir başkan geçecek

ABD'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) başkanlığına getirilen Stacey Cunningham, dünyanın işlem hacmine sahip en büyük borsasının 226 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olacak.

NYSE'nin sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirketten yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana NYSE Başkanı olan Thomas Farley'in yerine geçecek Cunningham'ın cuma günü yeni görevine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şu an Üst Operasyon Yöneticisi (COO) olan Cunningham'ın 1996 yılında NYSE'de çalışmaya başladığı bildirildi.

1792'de kurulan NYSE'nin 67. ve ilk kadın başkanı olacak Cunningham'dan önce, 2000'lerde Catherine Kinney isimli kadın NYSE'nin liderlik görevini diğer erkek üst yöneticilerle (CEO) paylaşmıştı.

Adena Friedman isimli kadın ise Ocak 2017'de Nasdaq'ın ilk başkanı ve CEO'su olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Stacey Cunningham

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