New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

Gonca Yağcı, İstanbul, 23 Ekim (DHA) - New York Menkul Kıymetler Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange'in (ICE) kurduğu kripto para platformu BAKKT Borsası, ilk ürününü 12 Aralık’ta işleme açacağını duyurdu.

ICE’den yapılan açıklamada, BAKKT’ın aralık ayından itibaren gerçek ürün teslimli Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini sunmaya başlayacağın bildirildi.

Açıklamaya göre, kontrat dolar bazlı olacak. ICE’in yayınladığı basın bülteninde, BAKKT’ın, vadeli işlem sözleşmesini destekleyen bitcoin’leri ICE’nin dijital varlık depolarında saklayacağı belirtildi.

New York Borsası’nın ana ortağı ICE tarafından geliştirilen BAKKT platformu, dijital varlıkları alım, satım, saklama ve harcamayı sağlayan küresel bir ağ olarak hizmet veriyor.

Platform, Microsoft ve Starbucks’ın yanı sıra birkaç önemli şirketle birlikte geliştirildi.

Son günlerde, yasal düzenlemelere tabi klasik finans sektörü kuruluşları kripto paralara artan bir ilgi gösteriyor. BAKKT Borsası ise, New York Borsası ile bağlantıları ve geniş katılımcı sayısı ile ön plana çıkıyor. Kripto para yatırımcıları, klasik finansal kuruluşların sektöre girmesini genelde olumlu karşılıyor. Ancak sektörde bunun tam tersini düşünenler de mevcut.

Örneğin, Dogecoin tasarımcısı, Jackson Palmer geçen hafta yaptığı bir açıklamada, takipçilerini özellikle BAKKT’a karşı uyararak kurumsal finansın kripto para endüstrisini yeni bir Wall Street’e çevirebileceğini ifade etti.

