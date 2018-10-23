FİNANS

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

New York Menkul Kıymetler Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange'in (ICE) kurduğu kripto para platformu BAKKT Borsası, ilk ürününü 12 Aralık’ta işleme açacağını duyurdu.

New York Borsası’nın sahipleri Bitcoin işine giriyor

Gonca Yağcı, İstanbul, 23 Ekim (DHA) - New York Menkul Kıymetler Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange'in (ICE) kurduğu kripto para platformu BAKKT Borsası, ilk ürününü 12 Aralık’ta işleme açacağını duyurdu.

ICE’den yapılan açıklamada, BAKKT’ın aralık ayından itibaren gerçek ürün teslimli Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini sunmaya başlayacağın bildirildi.

Açıklamaya göre, kontrat dolar bazlı olacak. ICE’in yayınladığı basın bülteninde, BAKKT’ın, vadeli işlem sözleşmesini destekleyen bitcoin’leri ICE’nin dijital varlık depolarında saklayacağı belirtildi.

New York Borsası’nın ana ortağı ICE tarafından geliştirilen BAKKT platformu, dijital varlıkları alım, satım, saklama ve harcamayı sağlayan küresel bir ağ olarak hizmet veriyor.

Platform, Microsoft ve Starbucks’ın yanı sıra birkaç önemli şirketle birlikte geliştirildi.

Son günlerde, yasal düzenlemelere tabi klasik finans sektörü kuruluşları kripto paralara artan bir ilgi gösteriyor. BAKKT Borsası ise, New York Borsası ile bağlantıları ve geniş katılımcı sayısı ile ön plana çıkıyor. Kripto para yatırımcıları, klasik finansal kuruluşların sektöre girmesini genelde olumlu karşılıyor. Ancak sektörde bunun tam tersini düşünenler de mevcut.

Örneğin, Dogecoin tasarımcısı, Jackson Palmer geçen hafta yaptığı bir açıklamada, takipçilerini özellikle BAKKT’a karşı uyararak kurumsal finansın kripto para endüstrisini yeni bir Wall Street’e çevirebileceğini ifade etti.

PARTNERStriptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!Striptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!
Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyorSağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyor
Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyızPazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

Lüzumsuz yere sis farı yakanlara 108 TL ceza

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

İzinsiz reklam mesajlarına '1 milyonluk' ceza

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Aydın: Maliyetlerdeki artış, müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

Roche İlaç Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Mine Sadıç oldu

Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyor

Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı 25 Ekim'de kapılarını açıyor

Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız

Pazarcılar Federasyonu Başkanı: Komisyonculara karşıyız

'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

Ev kedileri için alternatif bir seyir yatağı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.