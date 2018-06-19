New York Fed Başkanı Williams:

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams, sağlam büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon seviyesinin kendi beklentileri doğrultusunda olduğunu belirtti.

San Francisco Fed Başkanı olan ve New York Fed başkanlığına bugün başlayan Williams, bankacılık kültürü reformu ve yönetimiyle ilgili düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı.

2007'de başlayan finansal krizin ardından dünyanın dikkatinin finansal hizmetlere çevrildiğini belirten Williams, hükümetlerin ve regülatörlerin düzenleyici çerçevede gerekli onarıları yapmakta gecikmediğini söyledi.

Williams, bugün finansal sektörün ve ülke ekonomisinin geçmişe kıyasla daha iyi durumda olduğunun altını çizerek, düzenleyici rejimin daha güçlü ve bankaların gelecekteki krizleri atlatmak için daha iyi pozisyonda olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisinin tarihteki en büyük ikinci büyüme trendi içinde olduğu bilgisini paylaşan Williams, sağlam büyüme, güçlü iş gücü piyasası ve enflasyon seviyesinin kendi beklentileri doğrultusunda olduğunu kaydetti.

55 yaşındaki Williams, Mart 2011'den bu yana San Francisco Fed Başkanı olarak görev yapıyordu.

Fed'in para politikasında en tecrübeli isimlerinden biri olan Williams'ın yeni New York Fed Başkanı olması, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkı kazanması anlamına geliyor.

