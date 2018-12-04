New York Fed Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams, bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını sürdürmesini beklediğini açıkladı.

Williams, New York Fed ekonomistleri için düzenlenen panelde, ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna ve finansal şartların hala büyümeyi destekleyici olduğuna işaret eden Williams, "Güçlü büyüme, iş gücü piyasası ve hedefe yakın enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeşitli riskleri göz önüne aldığımda, kademeli faiz artırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve ikili hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduğunu öngörmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Williams, buna karşın Fed'in risklere karşı verilere bağımlı para politikasını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

- "ABD ekonomisi gelecek yıl yüzde 2,5 civarında büyür"

Fed'in para politikasını belirlemekte kilit rol oynayan New York Fed Başkanı Williams, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,5 civarında büyümesini beklediğini aktardı.