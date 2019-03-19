New York Fed / Dudley: Faiz artışları ikinci yarıda tekrar başlayabilir

Erkan Öz / İstanbul, 19 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi eski Başkanı Bill Dudley, Fed'in faiz artışlarına tekrar başlayabileceğini söyledi.

Bloomberg TV‘de Scarlet Fu ve Caroline Hyde’ın sorularını yanıtlayan Dudley, "Eğer ekonomi, beklediğim gibi tekrar hızlanırsa ve enflasyon yukarı doğru kayarsa o zaman Fed tekrar oyuna girer; belki de bu yılın ikinci yarısı kadar erken bir tarihte" diye konuştu.

Fed faiz artışları ve bilanço küçültme (piyasadan dolar çekme) operasyonları 2018 yılında dünya borsalarında 20 trilyon dolara varan kayıpların oluşmasına ve aralarında Türkiye’nin de olduğu bir çok ülkede dolara karşı ulusal paraların değer yitirmesine sebep olmuştu.

Fed, Ocak ayında faiz artışlarında artık çok aceleci olmayacağını ve bilanço küçültme operasyonunu tekrar değerlendireceğini açıklayarak piyasaların bir miktar toparlanmasını sağlamıştı.

Dudley sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan konu şu: Eğer enflasyon düşük kalırsa Fed faiz arttırmakta zorlanacaktır. Ama enflasyon yukarı giderse - ki ücretlerde biraz hızlanma olduğunu görüyoruz - o zaman sıkı para politikası tekrar masada olacaktır."

Fed'in çok kısa süre içinde bir sürpriz yaparak tekrar faiz artışlarına dönmesi ve piyasaya birbirine zıt sinyaller vermesi halinde yatırımcıları ne yönde etkileyeceği merak konusu.

