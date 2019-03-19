FİNANS

New York Fed / Dudley: Faiz artışları ikinci yarıda tekrar başlayabilir

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi eski Başkanı Bill Dudley, Fed'in faiz artışlarına tekrar başlayabileceğini söyledi.

Erkan Öz / İstanbul, 19 Mart (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Şubesi eski Başkanı Bill Dudley, Fed'in faiz artışlarına tekrar başlayabileceğini söyledi.
Bloomberg TV‘de Scarlet Fu ve Caroline Hyde’ın sorularını yanıtlayan Dudley, "Eğer ekonomi, beklediğim gibi tekrar hızlanırsa ve enflasyon yukarı doğru kayarsa o zaman Fed tekrar oyuna girer; belki de bu yılın ikinci yarısı kadar erken bir tarihte" diye konuştu.
Fed faiz artışları ve bilanço küçültme (piyasadan dolar çekme) operasyonları 2018 yılında dünya borsalarında 20 trilyon dolara varan kayıpların oluşmasına ve aralarında Türkiye’nin de olduğu bir çok ülkede dolara karşı ulusal paraların değer yitirmesine sebep olmuştu.
Fed, Ocak ayında faiz artışlarında artık çok aceleci olmayacağını ve bilanço küçültme operasyonunu tekrar değerlendireceğini açıklayarak piyasaların bir miktar toparlanmasını sağlamıştı.
Dudley sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada önemli olan konu şu: Eğer enflasyon düşük kalırsa Fed faiz arttırmakta zorlanacaktır. Ama enflasyon yukarı giderse - ki ücretlerde biraz hızlanma olduğunu görüyoruz - o zaman sıkı para politikası tekrar masada olacaktır."
Fed'in çok kısa süre içinde bir sürpriz yaparak tekrar faiz artışlarına dönmesi ve piyasaya birbirine zıt sinyaller vermesi halinde yatırımcıları ne yönde etkileyeceği merak konusu.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştıHavada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı
THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyorTHY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mahkeme kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mahkeme kararı

Fiyatı cep yakıyor! Kuzugöbeğinin yaşı 140 TL'den , kurusu 800 TL'den satılıyor

Fiyatı cep yakıyor! Kuzugöbeğinin yaşı 140 TL'den , kurusu 800 TL'den satılıyor

Fiyatlar yılın zirvesinde!

Fiyatlar yılın zirvesinde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

İHKİB/Gültepe: Mode endüstrisi ihracatını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz

Türkiye 'incoming'de rekor kırdı

Türkiye 'incoming'de rekor kırdı

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

Yapay zeka ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi başlıyor

Yapay zeka ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi başlıyor

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.