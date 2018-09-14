FİNANS

New York İklim Başdanışmanı: Paris Anlaşması'na bağlıyız

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

New York Belediyesi İklim Politikaları Başdanışmanı ve New York kentinin dünyanın en sürdürülebilir kenti olma hedefini taşıyan projesi OneNYC’nin Direktörü Daniel Zarrilli, ABD Başkanı Donald Trump'a rağmen, New York olarak Paris Anlaşması’ndaki taahhütlere bağlı kalacaklarını söyledi.

San Francisco, 14 Eylül (DHA) - New York Belediyesi İklim Politikaları Başdanışmanı ve New York kentinin dünyanın en sürdürülebilir kenti olma hedefini taşıyan projesi OneNYC’nin Direktörü Daniel Zarrilli, ABD Başkanı Donald Trump'a rağmen, New York olarak Paris Anlaşması’ndaki taahhütlere bağlı kalacaklarını söyledi.
ABD’nin San Francisco kentinde gerçekleşen Küresel İklim Eylem Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zarrilli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Paris Anlaşması’ndan geri çekildiğinin anımsatılması üzerine, "Biz kent olarak buna karşı çıktık; 'hayır, biz New York olarak, Paris Anlaşması’ndaki taahhütlerimize bağlı kalacağız ve kendi iklim eylemlerimizi hızlandırarak devam edeceğiz dedik'" diye konuştu.
OneNYC’nin Direktörü Daniel Zarrilli, "Kent genelinde elektrikli araç şarj altyapılarını genişletiyoruz. Kentin tüm beş bölgesinde toplam 50 elektrikli araç şarj ünitesi taahhüt ettik" dedi ve New York'ta iklim için yaptıklarını şöyle anlattı:
"Son beş yılda ise emeklilik fonları konusunda birçok adım attık. Başta bu fonların artık fosil yakıtlara finansman sağlamamasını ve giderek daha temiz enerjilere finansman sağlamasını teşvik ettik. Hiçbir emeklilik fonumuz 2022 itibariyle fosil yakıtlara yatırım yapmayacak.
"Tüm bu fonların daha fazla iklim çözümüne yatırım yapmasını hedefliyoruz. Diğer tüm fonları da bu hareketimize çağırıyoruz.
"Yönetilen fonlarının yüzde 2.0’sini Paris Anlaşması’nda yapılan taahhütlerin yerine getirilmesi için, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve iklim çözümlerine yapmaları konusunda bize katılmalarını istiyoruz.
"Bugün emeklilik fonlarımızla iklim çözümlerine yatırım yapılması konusunda çalışacağımızı taahhüt ettik. Toplam 4 milyar dolarlık bir yatırım, rüzgar ve güneş enerjisi ve enerji verimliliği gibi iklim çözümlerine yönlendirilecek. Bu meblağ New York kentinin yönetilen toplam varlıklarının yüzde 2.0’si büyüklüğünde.
"Ayrıca karşı karşıya kaldığımız tehditler konusunda da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sel koruma ve ısı azaltma konusunda yatırımlarımız var.
"Deniz kenarında yer alan bir kent olarak karşı karşıya kaldığımız ve kalacağımız riskler bunlar. Bu nedenle tasarım standartlarının geliştirilmesi için ayrıca 20 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik.
"Federal hükümet şu anda Paris Anlaşması’ndaki taahhütlerine bağlı değil. Burada Küresel İklim Eylem Zirvesi’nde gördüğünüz eyaletler, şirketler, şehirler olarak bir araya gelebildiğimiz ve federal hükümetin Paris Anlaşması konusunda yarattığı boşluğu doldurabildiğimiz.
"Yerel yönetimler ABD’de iklimle mücadele konusunda kısmen federal hükümetten bağımsız olabiliyor, kısmen de bağlı olduğumuz taraflar var.
"Fakat biz hem eyalet düzeyinde hem de yerel yönetimler düzeyinde Paris Anlaşması’nda taahhüt edilenleri yapmak için elimizden gelen her fırsatı deniyoruz.
"Gelişmekte olan ülkelerde büyük ekonomilerdeki parasal sıkılaşma sonucu kaynak bulmak giderek zorlaşıyor. Fakat her kurumsal yatırımcı öne çıkar ve gelirlerinin, varlıklarının yüzde 2.0’sini iklim çözümlerine ayırırsa

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyorTürkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor
İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişiİŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Japonya Prensesi Türk iş dünyasıyla bir araya geldi

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Temmuz’da, kullanılan krediler yıllık yüzde 26 artışla 2.585 milyar lira oldu

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

Türkiye ve Güney Kore müteahhitleri güçlerini birleştiriyor

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

İŞKUR: Ağustos'ta kayıtlı işsizler 2 milyon 751 bin 845 kişi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

ASÜD'den 'ABD'den süt ithalatı yapılacak' haberlerine açıklama geldi

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

Alüminyum sektörü savunma sanayinde iş başında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.