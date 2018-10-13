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NG Kütahya Seramik 225'inci mağazasını Ankara'da açtı

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "İş yapanın, iş yeri açanın, bir kişi istihdam edenin elini öpmek lazım. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok ama Allah bize girişimci ruh vermiş" - NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral: - "Hiçbirimiz durmayalım, yatırımlarımıza devam edelim. Sene sonuna kadar 10 tane daha mağaza açacağız"

NG Kütahya Seramik'in 225'inci mağazası Ankara'da açıldı.

Batıkent'teki mağazanın açılışına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, mağazanın sahibi Balsera Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bal ile çok sayıda siyasetçi ve iş adamı katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'dan bir gün sonra Nafi Güral'ın Kütahya meydanında bir konuşma yaparak, yeni iş imkanı yaratacak seramik fabrikasının sözünü verdiğini ve "15 Temmuz Şehitler Fabrikası"nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İş yapanın, iş yeri açanın, bir kişi istihdam edenin elini öpmek lazım. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok ama Allah bize girişimci ruh vermiş. Bunu daha da geliştirip böyle müesseselerle her türlü katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.

Baran da mağazada yerli ve milli ürünlerin satılacağına işaret ederek, "Bugünlerde yatırım yapmak gerekiyor. Her zamankinden daha fazla üretim yapmaya, istihdam yaratmaya ve katma değer üretmeye ihtiyacımız var. Belki bir miktar zararı ve para kazanmamayı göze alacağız ama dimdik ayakta olacağız. Bugünler gelip geçicidir yarın güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bugünlerde yapılan yatırımları çok önemli buluyorum. Risk alınacak bir dönem." diye konuştu.

- "Yatırımlar yavaşlatılmasın"

NG Kütahya Yönetim Kurulu Başkanı Güral da böyle bir dönemde yatırımların yavaşlatılmaması gerektiğini belirterek, "Hiçbirimiz durmayalım yatırımlarımıza devam edelim. Bu bilinçle çalışmaya moralli, kuvvetli şekilde devam edelim. Sene sonuna kadar 10 tane daha mağaza açacağız." dedi.

Türkiye'de ilk defa büyük ebatlı seramik ürünleri üretmeye başladıklarını dile getiren Güral, 15 Temmuz sonrasında babası Nafi Güral'ın verdiği sözle bu seramikleri üretecek fabrikayı kurduklarını anlattı. Güral, iş adamlarının B planlarını ceplerinde taşıyarak yatırıma devam etmesi tavsiyesinde bulunarak, "Aman ha durmayalım, yavaşlamayalım, çarkları durdurursak bir daha hayata geçirmemiz kolay olmayacaktır." dedi.

Kurdela kesimi sırasında Hisarcıklıoğlu, iş adamlarına Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek verip vermediklerini sordu. Güral da yüzde 10 indirim yapan firmalar arasında yer aldıklarını belirterek, "Enflasyonla mücadele çalışması başlatıldı. Bizler de bu zincirin birer parçasıyız. Bu olumlu yaklaşımın ülkemiz ekonomisine somut sonuçlar getirmesini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı.

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