Ng Style sadece Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Ng Style'ın yeni koleksiyonları yalnızca Morhipo.com'da müşterileriyle buluşuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle markanın koleksiyonları sadece modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor.

Ng Style ilkbahar-yaz koleksiyonuyla modern ve stil sahibi kadınların tercihi olacak. Toprak tonların yanı sıra nüde ve pastel renklerin ağırlıkta olduğu koleksiyonda hem gündüz hem akşam kullanımına uygun krep bluz ve gömlekler, saten elbiseler ile pliseli etekler yer alıyor.

Sade, minimal ama çarpıcı bir stil için birbirleriyle kombinlenebilen parçalar, keten pantolonlar, astarsız ceketler, baharlık ince trikolar ve tiril tiril elbiseler de yine koleksiyonda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Morhipo.com olarak modayı takip etmeyi seven, oldukça sadık ve yenilikleri çok çabuk kucaklayan bir müşteri tabanlarının olduğunu belirtti.

Kuban, "Müşterilerinin hizmet kalitesine ve deneyime çok önem veriyor. Sevdiği, sadece kendine özel markaları da yine sevdiği kanaldan büyük bir sadakatle alıyor. Ng Style ile yaptığımız ortak kampanyalarda müşterilerimizin büyük beğenisi ve talebiyle karşılaştık. Nazlı Gürer Aldıkaçtı ile markayı tamamen online'a ve Morhipo.com'a adapte etmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Artık Morhipo.com müşterileri tüm Türkiye ve yurt dışı sitelerimizde markayla buluşacak." ifadelerini kullandı.