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Niğde 9 milyar liralık yatırımla "GES üssü" olacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde bin 500 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali kurulacak - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: - "İnşallah ilimiz güneş enerjisi noktasında ülkemizdeki yeni üslerden birisi olacak"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde 2 bin 500 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) ile ilk etapta 270 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak.

Niğde Valiliğince 2015'te hazırlanan ve Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığınca kabul edilen proje kapsamında, bin 500 megavat gücünde güneş enerji santralinin kurulacağı Bor ilçesine bağlı Emen-Badak-Seslikaya köyleri arasındaki 2 bin 539 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu kararıyla Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmişti.

Yatırımcıların 31 Ocak 2019'a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği proje çerçevesinde, bölgeye ilk etapta kurulması planlanan 300 megavat gücündeki santral için sahanın kullanım hakkı 30 yıllığına ihaleyi kazanacak yatırımcılara verilecek.

Yaklaşık 9 milyar lira maliyetle kurulacak Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde kurulacak santralle, ilk etapta yılda asgari 570 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 270 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak ve ekonomiye yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanacak.

Projenin tamamının faaliyete geçmesiyle de bin 500 megavat gücündeki santralden yılda asgari 2 milyar 850 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanacak. Tesiste, Niğde'nin elektrik tüketiminin 2,8 katı enerji üretilerek yaklaşık 1 milyon 350 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tamamen yerli, milli ve çevreci nitelikte olacak santrallerden oluşacak bölge, hem sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de yaklaşık bin 250 kişiye istihdam imkanı sunacak.

Tesisin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde Valiliğince hazırlanan projenin 2015 yılı mart ayında o dönemde Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kabul edildiğini hatırlattı.

Enerji ihtisas endüstri bölgesinin bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"2015 yılının kasım ayında Bakanlar Kurulu tarafından bu alan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendi. Geçtiğimiz ayın sonunda ise YEKA olarak ilan edildi. Bir hafta sonra ise yatırımcıların bölgede enerji santralleri kurması ve 30 yıllığına bu bölgeyi onlara tahsis edilmesi için yarışma ilan süreci başlamış oldu. Bu süreç 2019'un sonuna kadar devam edecek ve yatırımcıların müracaatları alınacak. İhaleyi kazanan firmalar da bu bölgede toplamda yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yapacak ve burada bir enerji ihtisas bölgesi kurulmuş olacak."

Vali Şimşek, tesisin kurulacağı alanın verimsiz bir mera olduğunu ifade ederek, buranın mera vasfını kaldırarak projenin önünü açtıklarını aktardı.

Projenin Türkiye ve Niğde için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için stratejik önemde bir yatırım. Bu yatırım gerçekleştiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda, yerli, milli ve çevreci enerji ucuza üretilecek. Bu sayede de ülkemizin enerjide ve dövizde dışa bağımlılığı azalmış olacak. Bu yatırımın bir başka faydası da yaklaşık bin 250 kişiye iş imkanı sağlayacak olmasıdır. Yatırımın ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Niğde-Bor bölgesi, güneş enerjisi verimliliği en yüksek bölgelerden birisi. Çünkü bu bölgede kurulacak tesisler güneş enerjisini en iyi şekilde alacak ve elektrik enerjisine dönüştürecek. Enerji verimliliği yüksek olduğu için de bu bölgeyi seçtik. İnşallah ilimiz güneş enerjisi noktasında ülkemizdeki yeni üslerden birisi olacak."

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