FİNANS

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.  Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki ıslah projelerinin en önemli aşamalarından olan melezleme çalışmalarına, bu yıl da kurulan özel seralarda başlandı.

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, bu yıl 100 bin melez patates tohumu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki ıslah projelerinin en önemli aşamalarından olan melezleme çalışmalarına, bu yıl da kurulan özel seralarda başlandı. Her yıl birçok patates çeşidi, melezleme programına alınarak, binlerce melez tohumu elde ediliyor. Bu melez tohumlardan yeni çeşidin elde edilmesine kadar uzun ve zahmetli süreç geçiyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Enstitümüzde, üreticilerimizin benimsediği verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitleri melezleme programlarına alınmaktadır. Melezleme programına giren bu çeşitlerin dikimleri özel kontrollü seralarda yapılarak çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştirilmektedir. Enstitümüz yaptığı melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik çeşit geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Islah ve Genetik Laboratuvarı'nda ıslah süresini önemli ölçüde kısaltan moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler markörler kullanılarak yapılan çalışmalar sayesinde Enstitümüzde patateste görülen önemli hastalıklara dayanıklı çeşitler de geliştirilmektedir" dedi.
Bu yıl yemeklik çeşitlerin yanında yüksek verimli sanayilik çeşit geliştirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini belirten Pırlak, "Özellikle sanayilik çeşit geliştirmek için parmak patates ve cipslik çeşitleri melezleme programına aldık. Enstitümüz 2007- 2018 yıllarında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 864 bin adet melez patates tohumu elde edilmiş ve 'Patates Genetik Tabanı' oluşturulmuştur. Patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı kurularak yılda en az 2 adet çeşit tescile sunulacak şekilde Islah çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz, 2015 yılında ilk yerli patates çeşitlerini tescil ettirmeye başlamış ve toplamda 10 adet yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırmıştır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefiNiğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefiNiğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefiNiğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyorSanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor
Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacakSıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.