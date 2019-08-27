FİNANS

Niğde'de 454 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin elma deposu olarak bilinen Niğde’de elma hasadı başladı.

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- TÜRKİYE’nin elma deposu olarak bilinen Niğde’de elma hasadı başladı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 235 bin dekar alanda 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklendiğini belirtti. Baş, "İlimiz tarım ürünlerinde Türkiye’de bazı ürünlerde söz sahibidir. Bu ürünlerden bir tanesi olan elma üretimi ilimizde Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin dekar alanda elma üretimi yapılmakta olup bu yıl ortalama 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklemekteyiz. Ayrıca ilimiz Amasya elma türü üretiminde ve rekoltesinde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Niğde’de 95 bin 150 bin dekar alanda Amasya elma üretimi yapılmaktadır” dedi. Özellikle Amasya elması üretiminde Niğde'nin Türkiye birincisi olduğunu belirten Baş şöyle konuştu: "Elma ilimizde çok çeşitlerimiz bulunmakta olduğu gibi ilimizde üretilen elma çeşitlerimiz de kalite anlamında çok yüksek. Şuanda hasadın yapılan elma direk yurt dışına ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye’de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde Türkiye’de birinciyiz. Bu yıl geçen yıla oranla elma rekoltemizde daha umutluyuz ve iyiyiz. İlimizde Türkiye’de elma üretiminde genel anlamda 3’üncü sırada yer alırken Amasya elma çeşidi kapsamında Türkiye’de birinci sırada yer alıyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialıyız. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika’ya varana kadar farklı noktalara pazarlıyoruz. Bu sebeple ilimizde elma daha verimli ve daha kaliteli olacağını umut ediyoruz.”

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