Niğde'de buğday rekoltesinde artış bekleniyor

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ilkbahar mevsiminin yağışlı geçtiğini belirterek, buğdayda bu yılki rekolte beklentisinin 280 bin ton civarında olduğunu bildirdi.

Niğde'de kış ve bahar aylarının yağışlı geçmesi bu yılki buğday rekoltesini artırdı. Geçen yıl ilde 668 bin dekar alanda 183 bin ton hasat gerçekleşirken, bu yıl 673 bin dekarda 274 bin ton rekolte bekleniyor.

Vali Şimşek, hasadı devam eden buğday tarlalarında çalışanları ziyaret etti.

Buğday tarlalarını inceleyen Vali Şimşek, daha sonra biçerdöver kullanarak hasat yaptı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz ayında kiraz, patates ve buğday hasadının devam ettiğini söyledi.

Çiftçileri ziyaret ederek kolaylıklar dilediğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle gördük ki bu yıl hasat çok olumlu. Gerek rekolte gerekse kalite anlamında çok memnuniyet verici. Geçen yılki rekolte yaklaşık 180 bin ton civarındaydı. Bu yılki rekoltemiz 100 bin ton artışla 280 bin ton civarında olacak. Bu da bahar ayının yağışlı geçmesinden kaynaklanan bir durum. Ümit ediyorum ki çiftçilerimiz bu yıl emeğinin karşılığını alacak; kazançlı, bereketli, hayırlı bir yıl olacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bol bereketli, kazançlı bir hasat diliyorum."

