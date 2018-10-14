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Niğde'de elma üreticisinin yüzü güldü

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

  NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 235 bin 860 dekar alanda 9 milyon 854 bin elma ağacında hasadın başladığını, bu yılki rekoltenin ortalama 429 bin 34 ton olarak beklendiğini söyledi.

Niğde'de elma üreticisinin yüzü güldü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 235 bin 860 dekar alanda 9 milyon 854 bin elma ağacında hasadın başladığını, bu yılki rekoltenin ortalama 429 bin 34 ton olarak beklendiğini söyledi.
Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi kentlerden biri olan Niğde'de yetiştirilen elmanın üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirten Asım Baş, fiyatların cinsine göre 1 lira 60 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında olduğunu açıkladı. Baş, "Niğde, yüzyıllardan beri elma üretimi yapan bir bölge. Ancak son 20 yılda kentte çok ciddi manada modern bahçeler kuruldu. Bodur ve yarı bodur bahçeler tesis edildi ve tesis edilmeye de devam ediyor. Gerek toprak yapısı gerek, gerek iklim yapısı gerekse coğrafi yapısı itibariyle meyve yetiştiriciliği için uygun bir ilimiz. Bu yıl elma üreticilerimiz fiyatlarda memnun" dedi.
Niğde'nin iklim yapısındaki gece ile gündüz arasında ısı farkının elmaya renk, aroma ve tat konusunda zenginlik kattığını belirten Baş şöyle konuştu:
"Bilindiği üzere Amasya elma üretiminde ilimiz Türkiye birincisidir. Şu anda ilimizde hasadı yapılan yerlerde Amasya elmasının kilosu 1 lira 60 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında satılmaktadır. Bu yıl elma üreticilerimiz fiyatlarda memnun. Genel elma üretiminde de Türkiye üçüncüsüyüz. Amasya elma türünün geliştirilme için Niğde Ömer Halisdemir üniversitemizle ili bir çalışmamız var. Amasya elmasının daha kaliteli ve daha verimli hale getirilmesi çini çalışmalarımız devam etmektedir. Elma da çok çeşidimiz bulunmakta olduğu gibi ilimizde üretilen elma çeşitlerimiz de kalite anlamında çok yüksek. Şu anda hasadın yapılan elma direk yurt dışına ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye'de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde Türkiye'de birinciyiz."

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Niğde'de elma üreticisinin yüzü güldüNiğde'de elma üreticisinin yüzü güldüNiğde'de elma üreticisinin yüzü güldü

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