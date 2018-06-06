Niğde'de jeotermal kaynak arama saha ihalesi

Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin Çiftehan köyünde bulunan toplam 2 bin 812,09 hektarlık bir jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Geçici teminat bedeli 45 bin lira, tahmini bedeli ise KDV hariç 1 milyon 500 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 20 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasındaki toplantı salonunda yapılacak.
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