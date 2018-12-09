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Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 09.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan lahananın hasadı tamamlanırken, rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.

Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan lahananın hasadı tamamlanırken, rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü. Kentte 24 köydeki 18 bin dekarlık alanda toplam 110 bin ton lahana üretimi yapıldı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye'de lahana üretiminde Niğde'nin Samsun'un ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti ve "Niğde patates, elma ve lahana üretiminde Türkiye'de söz sahibi oldu. Geçen seneye göre, ekim alanında ve verimde artış var. Çiftçimiz genel anlamda memnun" dedi.
'LAHANAYI İŞLEYECEK FABRİKA YOK'
Kentte lahanayı işleyecek fakrika bulunmamasının eksikliğini yaşadıklarını belirten Kenar sözlerine şöyle devam etti: "Beyaz lahanada, turşuluk lahanada Türkiye'de birinci sıradayız. Siyah lahana ilimizde az üretiliyor. Siyah lahana daha çok Samsun ile Sakarya illerinde üretiliyor. Lahanada pazar konusu diğer illerde olduğu gibi ilimizde lahanayı işleyecek bir fabrikamızın olmayışıdır. Lahana üretimin yüzde 50'lik kısmında turşuluk alanında kullanılıyor. İlimiz patates, elma ve lahana üretiminde Türkiye'de söz sahibi bir il oluyor. İlimiz bir tarım kenti. Bu yıl rekoltedeki artış üreticinin yüzünü güldürdü. İlimizde yaklaşık 18 bin dekarlık bir alanda 110 bin tona yakın üretimimiz var. Lahana ilimizin iddialı ürünlerinden. Çiftçimiz genel anlamda memnun."

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Niğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdüNiğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdüNiğde'de lahana rekoltesi yüz güldürdü

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