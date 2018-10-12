NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte "Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi" kurulacağını bildirdi.

Vali Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle Bor ilçesi Karatepe mevkisinde bölgenin kurulacağı bin 100 hektarlık alanda inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şimşek, Niğde'de ailelerin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Göreve başladığında bu bölgede bin 100 hektarlık alanda 20 bin büyükbaş kapasiteli tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesi oluşturulması yönünde çalışma yaptıklarını aktaran Şimşek, "Hazırlamış olduğumuz dosyayı bakanlığımıza intikal ettirdik. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk. Bugün de bakanlığımızdan bir heyet gelerek bölgeyi yerinde inceledi. Kendilerine göre bu bölgenin olabilirliğini değerlendirdiler. Kısa sürede bir netice alacağımızı umut ediyorum." dedi.

Şimşek, tesisin hem Niğde hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce et ithalatını bir nebze azaltacaktır. Ülkemiz cari açığına büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan burada hastalıklardan ari bölge oluşturulacak ve üreticilerimiz daha sağlıklı organize bir şekilde hayvancılık yapabileceklerdir. Bölgemiz için hayırlı olur inşallah. Bu bölge bittiği zaman yıllık yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleşecektir. Yine istihdama da katkısı olacak, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacağını ön görüyoruz."

