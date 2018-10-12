FİNANS

Niğde'de "Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi" kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: - "Bu bölge bittiği zaman yıllık yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleşecektir. Yine istihdama da katkısı olacak, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacağını ön görüyoruz"

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte "Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi" kurulacağını bildirdi.

Vali Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle Bor ilçesi Karatepe mevkisinde bölgenin kurulacağı bin 100 hektarlık alanda inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şimşek, Niğde'de ailelerin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını söyledi.

Göreve başladığında bu bölgede bin 100 hektarlık alanda 20 bin büyükbaş kapasiteli tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesi oluşturulması yönünde çalışma yaptıklarını aktaran Şimşek, "Hazırlamış olduğumuz dosyayı bakanlığımıza intikal ettirdik. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk. Bugün de bakanlığımızdan bir heyet gelerek bölgeyi yerinde inceledi. Kendilerine göre bu bölgenin olabilirliğini değerlendirdiler. Kısa sürede bir netice alacağımızı umut ediyorum." dedi.

Şimşek, tesisin hem Niğde hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce et ithalatını bir nebze azaltacaktır. Ülkemiz cari açığına büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan burada hastalıklardan ari bölge oluşturulacak ve üreticilerimiz daha sağlıklı organize bir şekilde hayvancılık yapabileceklerdir. Bölgemiz için hayırlı olur inşallah. Bu bölge bittiği zaman yıllık yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleşecektir. Yine istihdama da katkısı olacak, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayacağını ön görüyoruz."

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturduTİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu
TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacakTBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
niğde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladı

Çin’de yayalar için ışıklı kaldırım uygulaması başladı

TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

TİM ve TEB Türkiye’nin en iyi girişimcilerini İstanbul’da buluşturdu

TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

TBM: TBMM'deki EYT teklifi ile emekli maaşları katlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden suya indirim

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar liraya ulaştı

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

Nielsen: Hızlı tüketimde eğilimler değişti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.