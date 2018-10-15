"Geldiğimiz noktada 8 yerli ve milli çeşit üretildi. Tescil edilen, tescilde olan ve tescile aday çeşitler bu yıl ilk kez Altunhisar ilçemizde yapılan demonstrasyon dikimleri ile üreticileriyle buluştu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün bu başarılı çalışmaları neticesinde ülkemiz tohum ithal eden değil, tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı sona erecek ve ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacaktır."

Şimşek, bu noktada 8 yıl önce Patates Araştırma Enstitüsünce başlatılan ıslah çalışmalarının çiftçiler için umut ışığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Gelecek nesilleri de düşünen tarım politikalarının önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye'de patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oranda dışa bağımlı olmasının, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altunhisar'da yerli patates çeşitlerinin deneme dikiminin yapıldığı tarlada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun artmasıyla doğal kaynakların hızla tükendiğini ve gıda ihtiyacının da her geçen gün arttığını söyledi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak da Türkiye'de 143 bin hektarlık alanda, yaklaşık 4 milyon 800 bin ton patates üretildiğini ve Niğde'nin birinci olduğunu hatırlattı.

Patates üretiminde en büyük girdinin tohumluk olduğuna dikkati çeken Pırlak, "Patates tohumluğunda üretim programlarımıza giren yerli ve milli çeşitlerimizin olmayışı, dışa bağımlı olmamız bizi büyük sıkıntıya sokuyordu. Ancak enstitümüzün koordinesinde yürütülen projeler ve farklı ıslah çalışmalarıyla enstitümüzde 8 yerli ve milli patates çeşidi tescil edilerek ülke tarımına kazandırıldı. 4 çeşidimiz de tescil aşamasında. Onların da tescil olmasıyla yerli çeşit sayımız 12'ye çıkacak." dedi.

Pırlak, 2007'den beri 720 bin melez patates tohumu üreterek enstitüde genetik taban oluşturduklarını ve tüm ıslah çalışmaların sürekliliğini sağlayacak alt yapıyı da kurduklarını söyledi.

Üretilen 4 yerli çeşidin satışını gerçekleştirdiklerini ve "Nahita"yı alan firmanın bu çeşidi 15 ülkede deneme dikimine göndereceğini aktaran Pırlak, 3 çeşidi de Niğde'nin yerli bir firmasına verdiklerini, üretim çalışmalarının devam ettiğini aktardı.